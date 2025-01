Tráfico internacional Notícia

Entre produtos importados ilegalmente, Receita Federal apreende "maconha camarão" em Porto Alegre

As ações contaram com a atuação da equipe de repressão e do K9 da Seção de Vigilância Aduaneira da Alfândega da Capital, em parceria com os Correios

