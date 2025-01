Homem que se passava por criança nas redes sociais para obter pornografia infantil é preso em Taquara

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante em Taquara , no Vale do Paranhana, na terça-feira (21), por armazenamento de conteúdo de exploração sexual infantil . Ele é suspeito de se passar por crianças em perfis falsos nas redes sociais e coagir menores de idade para que lhe enviassem imagens sexuais.

Em um computador na casa do suspeito a polícia encontrou 800 pastas com conteúdo de abuso sexual de crianças e adolescentes. Na quarta-feira a prisão dele foi convertida em preventiva, devido à vulnerabilidade de suas vítimas.

Através das redes sociais

De acordo com o delegado, durante as chantagens o homem exigia que o rosto das crianças aparecesse nas imagens, pois assim as ameaças se tornariam mais fortes e valor do conteúdo no mercado clandestino aumentaria.