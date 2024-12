MP pede prisão preventiva de homem suspeito de manter mulher sob cárcere privado; companheiro pagou fiança e foi solto

Pedido de socorro foi escrito no verso de uma nota fiscal e lido por um frentista que acionou as autoridades. Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

O Ministério Público (MP) pediu a prisão preventiva do homem de 26 anos suspeito de manter mulher em cárcere privado no sul do RS. O suspeito foi preso na noite de segunda-feira (2), em Camaquã, enquanto levava a companheira para São Lourenço do Sul, mas foi solto mediante pagamento de fiança.

Na segunda-feira, a mulher usou o verso de uma nota fiscal para escrever à mão um pedido de socorro, que dizia: “Ele vai me matar”. O relato foi lido por um frentista que ligou para a polícia.

A vítima, de 32 anos, informou que estava presa desde domingo (1º) na casa onde o casal vivia, em Caxias do Sul. A vítima é natural de Pelotas e o homem, de São Lourenço do Sul, para onde decidiu levá-la na segunda-feira. Foi durante uma pausa no posto da Serra que ela viu a oportunidade de pedir socorro.

O carro, um Honda Civic, foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-116, em Camaquã, cerca de 230 quilômetros depois. A mulher foi libertada, e o homem preso. Contudo, algumas horas depois, ele pagou fiança e conseguiu deixar a Delegacia de Polícia Pronto Atendimento (DPPA) de Camaquã.

A prisão em flagrante foi registrada por ameaça, o que permite esse a concessão de liberdade provisória mediante pagamento de fiança.

Segundo a PRF, a mulher apresentava marcas de violência no corpo, e relatou aos policiais ter sofrido os hematomas no sábado (30). Os dois mantinham relacionamento desde julho deste ano. No seu relato, ela diz ter sofrido agressões nesse período. Ela tem uma filha de 10 anos de outro casamento.