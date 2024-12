Mulher é resgatada de cárcere privado após deixar bilhete em posto de gasolina: "Ele vai me matar" 

Pedido de socorro foi escrito no verso de uma nota fiscal e lido por um frentista que acionou as autoridades.

Uma mulher foi resgatada de cárcere privado após ter pedido socorro por meio de um bilhete escrito em um posto de gasolina. O apelo foi feito durante viagem de Caxias do Sul, na Serra, a São Lourenço do Sul, no sul do Estado, para onde o companheiro a levava. Eles foram interceptados em Camaquã, também no Sul, na noite de segunda-feira (2).