Suspeito de espancar mulher com barra de ferro é indiciado por tentativa de feminicídio

A Polícia Civil indiciou por tentativa de feminicídio um homem de 49 anos preso sob suspeita de ter espancado a ex-companheira com uma barra de ferro em São José do Ouro, no norte do RS.

O crime aconteceu em 20 de outubro e foi registrado por uma câmera de monitoramento (assista acima).

As imagens mostram o momento em que a mulher, de 30 anos, chega em casa de carro acompanhada de uma amiga. Em seguida o suspeito começa agredi-la.

Familiares da mulher relataram que ela teve fraturas no braço, perna e tornozelo, além de escoriações na cabeça. Ele também feriu a amiga da vítima, sem gravidade.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher só não morreu porque vizinhos ouviram o que acontecia e interviram.

O homem fugiu após colocar fogo no carro da mulher, mas foi preso dias depois no município de Itajaí, em Santa Catarina, em 12 de novembro.

Ele segue detido. A mulher agredida chegou a ser hospitalizada em Passo Fundo, mas já recebeu alta, segundo a polícia.

Investigação

Conforme a Polícia Civil, no dia do crime a mulher foi a uma festa com uma amiga quando o homem tentou se aproximar várias vezes.

Elas avisaram os seguranças, que o retiraram do local. Quando foram embora, as duas se depararam com o homem escondido na casa da ex-companheira.

Segundo relato de familiar à polícia, a vítima das agressões e o suspeito tinham uma relação casual e não chegaram a namorar, mas ele não teria aceitado quando ela resolveu encerrar a relação.