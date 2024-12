Identificada vítima de acidente com morte dentro de quartel em Santa Maria

Foi identificado como Breno da Silva o militar morto em um acidente dentro de um quartel em Santa Maria, na terça-feira (10).

Natural do município da Região Central, Silva incorporou no Exército no ano passado, no 29° Batalhão de Infantaria Blindada. Engajou, passando a ser soldado EP (efetivo profissional), e foi transferido para a Companhia de Comando da 3ª Divisão de Exército, no Centro Hípico.

Atualmente, conforme o comando, seu local de trabalho era o Centro de Instrução em Santa Maria (CISM), onde ocorreu o acidente fatal.

Silva estava em uma atividade administrativa, trabalhando na organização de uma formatura de troca de comando, prevista para acontecer no local. Ele estava na carona de uma Land Rover quando, passando por uma curva em uma estrada de chão batido, dentro do quartel, o veículo tombou. O soldado morreu no local.

O motorista e mais um dos ocupantes do veículo estão internados no Hospital Geral do Exército, com ferimentos leves. Outro soldado que estava no carro teve ferimentos na face, foi encaminhado para o Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo e passará por cirurgia.