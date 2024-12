Governo do RS convoca 59 agentes para a Polícia Penal

O governador Eduardo Leite autorizou, nesta terça-feira (3), o chamamento imediato de mais 59 agentes para a Polícia Penal. Serão 56 agentes penitenciários e outros três administrativos que vão ocupar as vagas abertas.

Conforme o governo do RS, esse é o limite legal de vagas existente atualmente. A promessa é de que, a partir de 2025, outras 550 vagas sejam abertas na corporação, com a vigência do projeto de reestruturação das carreiras de segurança, aprovado na Assembleia Legislativa em setembro deste ano.