Rubén Dario da Silva Villar, conhecido como "Colômbia", foi indiciado pela Polícia Federal como o mandante dos assassinatos do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, ocorridos em junho de 2022 no Vale do Javari, no Amazonas. Ele também é investigado pesca ilegal e tráfico de drogas. Informações do g1.