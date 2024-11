Uma operação da Polícia Civil encontrou caixas de medicamentos no local que seria o consultório do médico do Samu André Lorscheitter Baptista, 48 anos. Ele é suspeito de matar a esposa Patrícia Rosa dos Santos, 41 anos, em Canoas. Entre os remédios encontrados estão ampolas de sedativos e relaxante muscular, substâncias que teriam sido injetadas na vítima.