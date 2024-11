Um dos apontados como líderes dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, em Brasília, foi encontrado e preso pela Polícia Rodoviária Federal na BR-290, em Rosário do Sul, na noite de sexta-feira (8). Os agentes desconfiaram da rota de um veículo que buscava desviar de postos policiais e realizaram a abordagem do carro, com placas do Distrito Federal.