PF aponta falhas "evidentes" na segurança do Distrito Federal no 8 de Janeiro

Relatório foi encaminhado ao STF e aguarda manifestação da Procuradoria-Geral da República. No documento, corporação ressalta a ausência do então secretário distrital de Segurança, Anderson Torres, e falta de articulação entre as forças

29/10/2024 - 22h19min