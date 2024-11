A advogada gaúcha Aline Borges da Silva e a mãe dela teriam sido agredidas por policiais militares na noite de sábado (9), durante uma abordagem em um supermercado de Içara, no sul de Santa Catarina. Aline e a mãe, que é servidora do Ministério Público (MP) gaúcho, estavam no estacionamento do local quando teriam sido imobilizadas e detidas por policiais militares.