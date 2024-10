55 ordens judiciais Notícia

Operação policial mira facção suspeita de envolvimento em homicídio em Esteio

Grupo tem base no Vale do Sinos e tem ligação com o tráfico de drogas; no total, são cumpridos 27 mandados de busca e apreensão e 28 prisões temporárias

15/10/2024 - 07h45min Atualizada em 15/10/2024 - 07h56min