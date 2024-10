Uma operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal e da Brigada Militar apreendeu 12 veículos na altura do km 222 da BR-116, em Dois Irmãos, no Vale do Sinos, na tarde deste domingo (20). Segundo a PRF, motociclistas foram flagrados fazendo rachas e manobras proibidas na rodovia e nos arredores dela. Centenas de pessoas se reuniam no local para assistir às contravenções.