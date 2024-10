O influenciador Dilson Alves da Silva Neto, conhecido como Nego Di, réu por estelionato e lavagem de dinheiro em suposto esquema de produtos que não teriam sido entregues por loja virtual, foi ouvido virtualmente durante audiência da Justiça do Rio Grande do Sul na sexta-feira (18). Segundo a Polícia Civil, o influencer divulgava e vendia produtos de uma loja virtual e não entregava as mercadorias (entenda abaixo).