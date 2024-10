Golpeado com canivete Notícia

Morre segunda vítima de briga na Cidade Baixa, em Porto Alegre

Lucas Vinicius Zatti, 24 anos, estava internado havia quase uma semana no Hospital de Pronto Socorro. Outro homem ferido no confronto faleceu no dia do episódio, em 14 de outubro. Polícia Civil avalia que o caso se trata de legítima defesa, e autor não será indiciado

21/10/2024 - 13h01min Atualizada em 21/10/2024 - 13h02min