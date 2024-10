O Ministério Público (MP) denunciou nesta sexta-feira (25) uma estagiária que atuava no Tribunal de Justiça, na Vara do Júri de Porto Alegre. Conforme a denúncia, a ex-funcionária fez pesquisas e consultas ao sistema do Poder Judiciário para uma advogada criminal, entre o segundo semestre de 2022 e o primeiro de 2023.