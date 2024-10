Um homem de 33 anos condenado por um estupro ocorrido em Santa Catarina foi preso na manhã desta sexta-feira (25) em Tramandaí, no litoral do Rio Grande do Sul, em uma operação da Delegacia de Capturas da Diretoria Estadual de Investigações Criminais de Santa Catarina. A ação ocorreu em alusão ao 18 de Outubro, Dia Nacional de Combate ao Estupro.