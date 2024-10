Mais de 200 mil arquivos Notícia

Empresário de Canoas flagrado com o maior armazenamento de conteúdo de pedofilia já encontrado no RS é indiciado

Homem de 37 anos é do ramo de casas noturnas e chegou a ser detido em setembro, mas foi solto no dia seguinte por não preencher os requisitos de prisão preventiva, conforme o Ministério Público. Inquérito do caso foi concluído nesta segunda-feira