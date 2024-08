Zona Leste Notícia

Corpo é encontrado na Lomba do Pinheiro; polícia investiga homicídio

Morador acionou as autoridades após se deparar com homem morto em frente à casa dele, na manhã desta quinta-feira (15). Vítima é um jovem de 23 anos, que tinha sinais de espancamento e estava com pulsos amarrados

15/08/2024 - 17h51min Atualizada em 16/08/2024 - 16h24min