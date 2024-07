Uma mulher de 31 anos, contratada como médica veterinária em um abrigo para animais resgatados na enchente em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, é suspeita de exercício irregular da profissão. A mulher foi contratada pela prefeitura para atender no abrigo localizado no antigo Hotel Fadec, onde já atuava de forma voluntária. O município confirmou que, na hora da contratação, a mulher não apresentou diploma.