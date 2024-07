Farmacêutica é investigada por falsidade ideológica no caso de homem suspeito de vender drogas e remédios sem receita em Dois Irmãos

O caso do farmacêutico de 31 anos suspeito de vender drogas e remédios sem receita médica, que foi preso no dia 12 de junho em Dois Irmãos, no Vale do Sinos, teve novos desdobramentos. A Polícia Civil agora investiga também uma farmacêutica de 33 anos que seria a responsável técnica por documentos referentes à contratação, a assunção da responsabilidade técnica perante o Conselho Regional de Farmácia (CRF) e de desligamento das farmácias.