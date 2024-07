Um motorista de um Porsche atingiu um motociclista na madrugada desta segunda-feira (29), na Avenida Interlagos, zona sul de São Paulo. A vítima foi socorrida e levada ao Hospital do Grajaú, após o acidente, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, a perícia foi acionada ao local. Imagens mostram que o veículo de luxo e a motocicleta ficaram bastante destruídos.