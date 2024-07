Caso Ronei: réu é condenado por tentativa de homicídio e lesão corporal seguida de morte

O Tribunal do Júri condenou, na madrugada desta sexta-feira (26), o último réu do caso Ronei, crime ocorrido em 2015. Na ocasião, saída de uma festa em Charqueadas, na Região Carbonífera, Ronei Faleiro Júnior, de 17 anos, o pai (Ronei Wilson Faleiro) e um casal de amigos (Richard Saraiva de Almeida e Francielle Wienke) foram agredidos a socos, chutes e golpes com garrafas por um grupo de mais de 15 pessoas, entre adultos e adolescentes. O réu Rafael Trindade de Almeida, de 28 anos, foi condenado pelo crime de homicídio tentado contra Francielle e teve os crimes reclassificados para lesão corporal seguida de morte contra Ronei Júnior e lesão corporal leve no caso de Richard e do pai de Ronei (entenda abaixo).