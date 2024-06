Youtuber norte-americano participa de perseguição dentro de viatura da PM de São Paulo; SSP cobra explicações

Policiais militares de São Paulo permitiram que um youtuber americano manuseasse uma arma e participasse de uma perseguição policial do banco traseiro de uma viatura, conforme mostrado em um vídeo lançado no início de junho. Em uma das cenas do vídeo intitulado "24 hrs na vida de um Policial no Brasil" no canal do YouTube de Gen Kimura, uma agente da corporação é vista dizendo a Kimura em inglês que as mortes de criminosos são celebradas com "charutos e cervejas".