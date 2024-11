Localizada na Cavalhada Notícia

Brigada Militar confirma recaptura de apenada que fugiu de penitenciária feminina em Porto Alegre

Ágatha Buss da Silva, 31 anos, escapou na segunda-feira na semana passada e foi encontrada dois dias depois. Trata-se do primeiro caso registrado no Madre Pelletier desde 2011, segundo a Polícia Penal do Rio Grande do Sul