A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, na noite de terça-feira (4), a suspeita de matar com um brigadeiro envenenado o empresário Luiz Marcelo Antônio Ormond, de 45 anos. O caso está sendo investigado desde o dia 20 de maio.



De acordo com a 25ª Delegacia de Polícia (Engenho Novo), após trabalho investigativo da unidade e diversas diligências para localizar a autora, vendo o cerco se fechando, a mulher informou por meio de sua defesa que iria se entregar.



Ainda de acordo com a polícia, ela foi detida no bairro de Santa Teresa, na região central do Rio.