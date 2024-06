Leviatã Notícia

AO VIVO: facção responsável por abastecer o tráfico no Estado é alvo de operação no RS, Santa Catarina e Paraná

São cumpridos 85 mandados de prisão preventiva e 136 mandados de busca e apreensão contra grupo criminoso com base no Vale do Sinos. Investigação teve início em maio do ano passado, quando policiais descobriram quase duas toneladas de maconha dentro de uma lavagem de carros em Viamão

27/06/2024 - 06h43min Atualizada em 27/06/2024 - 08h17min