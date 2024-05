Um quilo de crack e 52 quilos de cocaína escondidos no estepe de uma carreta com placas de Cascavel, no Paraná, que trazia cerca de 20 toneladas de donativos às vítimas das enchentes no RS foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O flagrante ocorreu no Oeste de Santa Catarina. Um homem, de 39 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas.