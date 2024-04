Uma mensagem de WhatsApp enviada por engano se tornou uma das principais provas no inquérito que trata do assassinato de um professor aposentado em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. Raul Roberto Plentz, 74 anos, foi encontrado morto dentro de casa, no bairro Lomba Grande, no último sábado (20). O principal suspeito foi preso dois dias depois do crime.