Após 50 dias de buscas, a Polícia Federal (PF) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recapturaram nesta quinta-feira (4) os dois foragidos que haviam fugido da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Os dois foram encontrados em Marabá, no Pará, a cerca de 1,6 mil quilômetros de distância da prisão de onde escaparam.