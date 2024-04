Um homem foi morto a tiros na noite deste sábado (6), data de seu aniversário, em Candelária, no Vale do Rio Pardo. De acordo com a Polícia Civil, o crime teria decorrido de uma briga entre vizinhos que possuem uma relação distante de parentesco. A vítima foi identificada como Sandro Kegler, natural do município. Ele estava completando 53 anos. O suspeito de 45 anos, também natural de Candelária, não teve a identidade revelada.