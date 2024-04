Primeira testemunha a depor no júri sobre o assassinato do menino Miguel, em Imbé, no Litoral Norte, o delegado Antônio Carlos Ractz Júnior, responsável pela investigação do caso à época do crime, se exaltou ao se referir sobre as atitudes da madrasta da criança, Bruna Nathiele Porto da Rosa, ré pelo homicídio ao lado de Yasmin Vaz dos Santos Rodrigues, mãe da criança.