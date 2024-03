Policiais da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Canoas prenderam na tarde desta terça-feira (12) um homem de 60 anos, investigado por estupro de vulnerável. A vítima seria a afilhada de 10 anos do suspeito. A menina tem diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista.