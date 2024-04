Um homem foi morto a tiros em Lajeado, no Vale do Taquari, nesta sexta-feira (29). Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima tinha 39 anos e foi encontrada, com marcas de disparos, dentro de um carro. O nome do homem não foi divulgado. Um veículo utilizado pelos criminosos para cometer o assassinato foi localizado queimado momentos depois.