Bruno Lima da Costa Soares, 34 anos, baleado durante o sequestro de um ônibus na rodoviária do Rio de Janeiro, na tarde de terça-feira (12), não fará de nova cirurgia no coração. O quadro é crítico, porém estável, com suporte de terapia intensiva. Ele foi atingido por três tiros, que acertaram coração, pulmão e baço.