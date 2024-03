A mãe e o padrasto que admitiram a morte de Isabelle de Freitas, três anos, em Indaial, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, estão presos desde quarta-feira (6). No mesmo dia a criança foi encontrada morta em uma mata na cidade, com marcas de violência física. O delegado Filipe Martins, responsável pelo caso, disse que a menina “morreu de tanto apanhar”.