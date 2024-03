O médico Leandro Boldrini, condenado pela morte do filho, Bernardo Uglione Boldrini, em 2014, remeteu a documentação necessária para confirmar a participação no programa de residência médica no Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM) na quarta-feira (13). Ele foi um dos classificados para realizar a pós-graduação na instituição, mantida pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Ele se inscreveu para a residência em cirurgia do trauma. As atividades começam nesta sexta (15).