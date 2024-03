A defesa de seis dos nove jovens suspeitos de estar envolvidos no compartilhamento de fotos e vídeos de nudez, feitos com Inteligência Artificial, de alunas de uma escola privada de Porto Alegre negou a participação dos estudantes na produção dos conteúdos. Os seis adolescentes são representados pela advogada Luciana Martins. Ela apontou um ex-aluno como autor do material. Todos os envolvidos no caso são adolescentes.