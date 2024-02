Um homem de 31 anos morreu após receber um disparo de arma de choque durante abordagem da Brigada Militar no final da noite de domingo (11), em Estância Velha, no Vale do Sinos. O dispositivo teria sido usado para conter o homem, que segundo a Brigada, estava em surto psicótico e ameaçando a segurança de outras pessoas.