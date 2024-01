A Justiça aceitou denúncia contra seis policiais militares que respondem por envolvimento na morte do lutador de MMA José Mauro de Chaves Chaulet, 34 anos. Com isso, os denunciados viraram réus no processo. Chaulet foi morto em 7 de maio de 2023, no bairro São Geraldo, na zona norte de Porto Alegre. A denúncia havia sido apresentada pelo Ministério Público em dezembro.