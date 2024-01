Um homem de 32 anos foi encontrado morto, no início da manhã deste sábado (6), em Santa Maria, na Região Central. A vítima foi identificada como Jean Marcelo Vieira Melo. A Brigada Militar foi acionada por volta das 8h, na Rua Profeta Jonas, no bairro Nova Santa Marta. A vítima foi encontrada dentro de uma casa por um outro homem que disse morar no mesmo local. A vítima apresentava ferimentos no tórax, provavelmente causado por golpe de faca. Esse é o primeiro homicídio do ano registrado na cidade.