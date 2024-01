A Justiça acatou o pedido do governo do Estado para suspender provisoriamente a interdição parcial da Penitenciária Estadual de Charqueadas (PEC II). Na liminar, apresentada ainda na sexta-feira (29), o desembargador João Marques Tovo considerou que o prazo de três dias estabelecido para o cumprimento de melhorias propostas no presídio é curto.