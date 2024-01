O homem que esfaqueou a companheira na frente da filha pequena do casal em Viamão, na Região Metropolitana, foi denunciado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) nesta quarta-feira (10) . A tentativa de feminicídio aconteceu no dia 5 de dezembro do ano passado. O homem está recolhido no sistema prisional desde o dia 5 de janeiro.