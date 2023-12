Com o braço enfaixado, José Alves da Silveira, 55 anos, relata que aguarda há cinco dias no Hospital Regional do Vale do Rio Pardo, em Rio Pardo, por uma transferência que, nas suas palavras, possibilitará realizar a cirurgia que necessita para recuperar os movimentos no braço. O homem, que trabalha em uma fábrica de calçados em Passo do Sobrado, também no Vale do Rio Pardo, foi atacado a golpes de facão por um ex-funcionário na última quarta-feira (13) - o caso foi atendido pela Brigada Militar e é investigado pela Polícia Civil.