Um segundo suspeito de envolvimento no latrocínio (roubo com morte) do técnico em enfermagem haitiano Jacques Thomas Laurent, 29 anos, foi preso preventivamente na terça-feira (12), em Viamão. O assalto ocorreu no último dia 2, um sábado, no centro do município. Conforme a Polícia Civil, o investigado preso na terça teria emprestado a arma usada. Por isso, é apontado como coautor do crime. A investigação segue em andamento, a cargo da 1ª delegacia de Viamão.