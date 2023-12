Um policial federal, identificado como Francisco Braga, de 38 anos, foi morto por um PM na noite de domingo (17), na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, durante uma abordagem policial em um quiosque. De acordo com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, eles foram acionados devido a relatos de “um homem armado num quiosque e que ameaçava pessoas” no estabelecimento. As informações são do g1.