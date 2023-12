Um policial militar é suspeito de atirar no rosto de uma criança de um ano com uma arma de airsoft na madrugada da terça-feira (26), na zona leste de São Paulo. A criança estava com o pai em uma motocicleta quando foi atingida pelo disparo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, policiais investigados pelo caso foram afastados preventivamente das atividades.