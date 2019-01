Fronteira Oeste Preso em São Gabriel casal que causou prejuízo de R$ 3 milhões no golpe do bilhete no RS e em SC Ação da Polícia Civil faz parte da terceira fase da operação Pólis, que já obteve o bloqueio de R$ 50 milhões com a apreensão de 120 veículos e 70 imóveis em todo o Estado