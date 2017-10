Os casos vieram à tona na última semana, quando uma menina de nove anos disse à mãe que foi tocada nas partes íntimas pelo docente. As vítimas identificadas pela Polícia Civil até o momento têm entre seis e 11 anos.

De acordo com o delegado em exercício de Sapiranga, Rogério Baggio Berbicz, várias crianças foram ouvidas desde a última terça-feira (24). Elas relataram que o professor colocava as alunas no colo para explicar um determinado conteúdo. Enquanto falava, ele passava a mão pelo corpo das crianças.